MOVIOLA | Lazio-Milan, Marcenaro in controllo tra dialogo e cartellini

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Dopo tre vittorie arriva un pareggio per la Lazio, che mantiene l’imbattibilità in Serie A ma deve accontentarsi di un punto dopo il doppio vantaggio maturato nel primo tempo contro il Milan. Finisce 2-2 all’Olimpico una gara senza particolari brividi per Matteo Marcenaro, alla sua quinta direzione con i biancocelesti. Di seguito gli episodi da moviola.

PRIMO TEMPO

5’ - Si accende subito la gara: palla in profondità per Cancellieri che ha la meglio in velocità su Estupinan. Il 22 della Lazio si lascia poi cadere in area chiedendo un rigore che per Marcenaro non esiste. Le immagini confermano la decisione.

10’ - Passa in vantaggio la Lazio! Concretizza il buon momento la squadra di Gattuso: Tavares accentrato apre sulla sinistra per Zaccagni che va sul fondo e mette dentro un pallone per Cancellieri che deve solo spingerla dentro approfittando della dormita di Estupinan. Tutto regolare, nulla da rivedere per Marcenaro.

21’ - Scontro in area del Milan tra Zaccagni e Maignan dopo un’uscita del portiere rossonero proprio su una conclusione del capitano biancoceleste: i due restano a terra, ma dal punto di vista disciplinare non c’è nulla.

23’ - Porta avanti la palla con la mano Gonçalo Ramos sulla trequarti: Marcenaro ferma il gioco, nessun cartellino per il rossonero.

25’ - Marcenaro ordina il cooling break, dopo due minuti si riparte.

36’ - Momento di confusione in campo: scontro tra Zaccagni e Chukwueze, con il capitano colpito alla nuca. Marcenaro non fischia il fallo né ferma il gioco, la Lazio rallenta e di fatto butta via il pallone.

39’ - Raddoppia la Lazio! Ancora Tavares sulla sinistra a scaricare per Taylor che dal fondo mette dentro un pallone su cui si avventa Noslin. La palla rimbalza sulla parte bassa della traversa e torna in campo, poi il tocco di De Winter anticipa tutti e butta la palla prima sulla testa di Noslin e quindi nella porta di Maignan. Anche in questo caso tutto regolare.

44’ - Rischia il giallo Rabiot che stende Tavares lanciato sulla fascia. Per Marcenaro è solo fallo, senza cartellino.

45’ - Concessi tre minuti di recupero.

SECONDO TEMPO

59’ - Arriva il primo giallo del match. È un cartellino quasi da arancione quello che prende Pulisic: alta l’entrata su Taylor a centrocampo, si salva lo statunitense che nel tentativo di tirare indietro la gamba evita un impatto peggiore.

63’ - Primo giallo anche in casa Lazio: ammonito Belahyane per una trattenuta a centrocampo su Cisse.

64’ - Ora piovono i gialli. Cartellino anche per Pavlovic che stende Isaksen partito in contropiede sulla sua fascia.

65’ - La riapre il Milan. Si fa trovare scoperta la difesa della Lazio, bucata in verticale da una palla lavorata da Rabiot per Pulisic, che lascia partire un cross su cui arriva puntuale Moreira. Nulla da rivedere per arbitro e sala Var.

67’ - Pareggia il Milan. Ancora Moreira, questa volta raccoglie un pallone scaricato dietro da Rabiot e dal limite trova il gol. A terra Pinamonti a inizio azione, ma per Marcenaro è tutto regolare e non protesta neanche la Lazio. Lavoro invece in sala Var per un possibile fuorigioco che, dopo controllo, non viene ravvisato: rete regolare.

70’ - Marcenaro ordina il cooling break.

78’ - Ammonito Zaccagni per un presunto fallo su Musah. Grandi lamentele da parte del capitano della Lazio che sostiene di non aver toccato l’avversario.

82’ - Scintille tra Floriani Mussolini e Moreira, con il secondo che spintona il primo. Marcenaro sceglie la via del dialogo.

86’ - Giallo anche per Gila che pesta il piede di Zaccagni e protesta con Marcenaro.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.