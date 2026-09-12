Ferrari, schianto Hamilton: cos'è successo a Madrid
12.09.2026 13:35 di Giovanni Parterioli
La Ferrari si mangia le mani a Madrid. Lewis Hamilton si schianta contro il muro, neanche 6 giorni dopo l'impatto di Leclerc contro la barriere di Monza. Dalla telemetria si capisce bene cos'è successo alla Ferrari numero 44 nel corso del weekend del Gran Premio di Madrid. Per Lewis Hamilton una botta durissima per quanto concerne il suo fine settimana. Clicca qui di seguito per l'articolo completo su >>> FERRARI INCIDENTE HAMILTON MOTIVO <<<