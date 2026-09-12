Lazio, un anno senza gol del centravanti: Pinamonti vuole rompere il tabù

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha stravolto l'attacco, completamente. O almeno lo ha fatto nella zona centrale. Via Ratkov e Dia, dentro Pinamonti e Gudmundsson (che può essere impiegato anche lì). Un cambiamento necessario, visti i numeri.

La speranza del club biancoceleste è tutta in Andrea Pinamonti, il quale spera di rompere un tabù che in casa biancoceleste perdura da quasi un anno. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l'ultima volta che un centravanti di ruolo ha gonfiato la rete è stato il 29 settembre 2025 contro il Genoa, con il Taty Castellanos.

Un'astinenza che all'Olimpico dura addirittura da agosto 2025. Dal discorso è escluso Daniel Maldini, autore di due gol nella sue breve esperienza all'ombra del Colosseo, che si muoveva come falso nueve.