Lazio, Sala (DAZN): “La parola chiave è stimoli. Bravo Gattuso a…”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Ai microfoni di DAZN si è parlato dell’avvicinamento a Lazio - Milan. Il giornalista Federico Sala ha detto la sua sull’inizio di campionato della squadra di Gattuso: “Secondo me la parola chiave della Lazio è stimoli. Dopo la partita in Coppa Italia contro il Mantova nessuno si sarebbe aspettato 9 punti in classifica e credo che Gattuso sia stato molto bravo a sfruttare la totale assenza delle aspettative. Lazio - Milan non è una partita scontata rispetto alle premesse di inizio campionato, tutt’altro”.

Infine un punto su uno dei calciatori chiave: “Nuno Tavares era un giocatore ai margini con Sarri perché sappiamo che non rientrava nella sua idea di rivestire quelle caratteristiche che ci vogliono in quel ruolo. Gattuso è stato bravo anche in questo perché poi il Nuno Tavares che conosciamo è quando ha fatto il primo anno ed è arrivato alla Lazio era un giocatore determinante, ogni partita praticamente tirava fuori un assist. Lui l’ha rimesso dentro con quella fiducia lì che probabilmente anche il giocatore aveva perso”.