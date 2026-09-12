Lazio, Sala (DAZN): “La parola chiave è stimoli. Bravo Gattuso a…”

12.09.2026 00:12 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Lazio, Sala (DAZN): “La parola chiave è stimoli. Bravo Gattuso a…”
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Ai microfoni di DAZN si è parlato dell’avvicinamento a Lazio - Milan. Il giornalista Federico Sala ha detto la sua sull’inizio di campionato della squadra di Gattuso: “Secondo me la parola chiave della Lazio è stimoli. Dopo la partita in Coppa Italia contro il Mantova nessuno si sarebbe aspettato 9 punti in classifica e credo che Gattuso sia stato molto bravo a sfruttare la totale assenza delle aspettative. Lazio - Milan non è una partita scontata rispetto alle premesse di inizio campionato, tutt’altro”.

Infine un punto su uno dei calciatori chiave: “Nuno Tavares era un giocatore ai margini con Sarri perché sappiamo che non rientrava nella sua idea di rivestire quelle caratteristiche che ci vogliono in quel ruolo. Gattuso è stato bravo anche in questo perché poi il Nuno Tavares che conosciamo è quando ha fatto il primo anno ed è arrivato alla Lazio era un giocatore determinante, ogni partita praticamente tirava fuori un assist. Lui l’ha rimesso dentro con quella fiducia lì che probabilmente anche il giocatore aveva perso”.

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.