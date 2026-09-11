Lazio, Pinamonti svela: "Gattuso? Ecco cosa mi chiede..."
11.09.2026 17:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
In occasione del media day destinato alle tv, Andrea Pinamonti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN nel corso della quale ha svelato anche le richieste fattegli da Gattuso .
"Ho esordito contro il Genoa anche se ero arrivato da poco, questo mi fa piacere. Credo che prima si entra nel gruppo, più è facile ambientarsi. Di questo ringrazio il mister. Mi chiede tanto in generale, è molto esigente. Vuole che siamo aggressivi, che andiamo a prendere alti gli avversari per non dargli il tempo di fare nessuna giocata. Punta molto su intensità e aggressività".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.