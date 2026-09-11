Lazio, Pinamonti svela: "Gattuso? Ecco cosa mi chiede..."

In occasione del media day destinato alle tv, Andrea Pinamonti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN nel corso della quale ha svelato anche le richieste fattegli da Gattuso .

"Ho esordito contro il Genoa anche se ero arrivato da poco, questo mi fa piacere. Credo che prima si entra nel gruppo, più è facile ambientarsi. Di questo ringrazio il mister. Mi chiede tanto in generale, è molto esigente. Vuole che siamo aggressivi, che andiamo a prendere alti gli avversari per non dargli il tempo di fare nessuna giocata. Punta molto su intensità e aggressività".