Cardone: “Lazio, blocco totale a gennaio? Vi spiego. Colpito da Fabiani”

10.09.2026 11:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Cardone: “Lazio, blocco totale a gennaio? Vi spiego. Colpito da Fabiani”

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Queste le ultime sulla Lazio: “Fabiani stavolta l’appello invece che rivolgerlo ai tifosi, dopo che non è stato raccolto l’appello precedente, lo ha rivolto anche a Lotito.  E l’appello che arriva da dentro al presidente mi sembra una piccola svolta, anche se non porterà a nulla”. 

Mi ha colpito che Fabiani abbia sollecitato Lotito al dialogo, a trovare un punto d’incontro con la tifoseria. Chiaro che il ds, come Gattuso, vive lo spogliatoio e quindi avverte questa situazione e cerca una soluzione. Ora non so se è tardi per provare ad arrivare ad una tregua. L’obiettivo di Fabiani e Gattuso è quello di vedere la gente tornare allo stadio, quindi è chiaro che facciano il massimo per convincere i tifosi a ritornare”.

Non è escluso il blocco totale a gennaio. Ora è il costo della rosa che conta, per aprire il mercato il rapporto tra i ricavi annuali e il costo della rosa, quindi cartellini, commissioni e ingaggi annuali, deve essere inferiore ad un certo parametro. Fabiani ci ha detto che a gennaio confidano nel fatto di poter operare come in estate”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.