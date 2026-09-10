Cardone: “Lazio, blocco totale a gennaio? Vi spiego. Colpito da Fabiani”

È intervenuto ai microfoni di Radiosei Giulio Cardone. Queste le ultime sulla Lazio: “Fabiani stavolta l’appello invece che rivolgerlo ai tifosi, dopo che non è stato raccolto l’appello precedente, lo ha rivolto anche a Lotito. E l’appello che arriva da dentro al presidente mi sembra una piccola svolta, anche se non porterà a nulla”.

“Mi ha colpito che Fabiani abbia sollecitato Lotito al dialogo, a trovare un punto d’incontro con la tifoseria. Chiaro che il ds, come Gattuso, vive lo spogliatoio e quindi avverte questa situazione e cerca una soluzione. Ora non so se è tardi per provare ad arrivare ad una tregua. L’obiettivo di Fabiani e Gattuso è quello di vedere la gente tornare allo stadio, quindi è chiaro che facciano il massimo per convincere i tifosi a ritornare”.

“Non è escluso il blocco totale a gennaio. Ora è il costo della rosa che conta, per aprire il mercato il rapporto tra i ricavi annuali e il costo della rosa, quindi cartellini, commissioni e ingaggi annuali, deve essere inferiore ad un certo parametro. Fabiani ci ha detto che a gennaio confidano nel fatto di poter operare come in estate”.