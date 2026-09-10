Lazio, quasi 40 milioni entro giugno: i riscatti non si pagano da soli
10.09.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Una Lazio patrimonializzata ma costretta a cedere il proprio patrimonio per continuare a fare mercato. Sarà questo, salvo sorprese, il destino della squadra biancoceleste in vista della prossima estate.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, la Lazio si è impegnata per una cifra totale pari a 38,5 milioni di euro, da pagare la prossima estate per riscattare i quattro giocatori arrivati in prestito.
Una quota che, con introiti bassi dal botteghino e nulli dall’Europa, la Lazio sarà costretta a cercare proprio dalle cessioni dei pezzi pregiati della rosa, valutata 400 milioni dal ds Fabiani e 255,85 dal portale Transfermarkt, in passato usato pubblicamente come riferimento dal club.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.