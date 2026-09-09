Calciomercato Lazio | Il retroscena su Frattesi: ci ha provato anche la Juve

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Davide Frattesi è stato probabilmente il vero grande colpo della sessione estiva di calciomercato della Lazio. L'ex centrocampista dell'Inter ha ricominciato la sua avventura nella Capitale rifilando tre reti consecutive nelle prime tre partite in biancoceleste, diventando subito un riferimento inamovibile per il centrocampo di Gattuso.

La società, quest'estate, ha chiuso l'operazione Frattesi in pochi giorni, ma come riportato da Matteo Moretto su YouTube, la Lazio non era l'unica interessata all'acquisto del classe 1999. Infatti, secondo il noto esperto di mercato, sul calciatore era piombato un forte interesse della Juventus: si era mosso in prima persona Giovanni Carnevali effettuando un sondaggio approfondito ma Spalletti non avrebbe mai dato il via libera definitivo, soprattutto per motivi tattici.

Tentativo andato a vuoto, dunque, con Frattesi che, ad ogni modo, era già ben indirizzato verso Formello per tornare ad indossare i colori che lo avevano cresciuto da ragazzo.