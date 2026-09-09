NEWS | Wimbledon dice stop agli influencer: la decisione storica
09.09.2026 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Wimbledon dice basta agli influencer che, a partire dal 2027, non riceveranno infatti più accrediti. La decisione è arrivata a seguito delle proteste di alcuni giocatori che, agli US Open, si sono opposti alla presenza di content creator durate i match a causa di una serie di interruzioni e distrazioni. In particolare la tennista giapponese Naomi Osaka... <<< WIMBLEDON >>>
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide