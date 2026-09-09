Lazio, Gudmundsson è l'arma in più di Gattuso: il suo ruolo in squadra

RASSEGNA STAMPA - Albert Gudmundsson ci ha messo pochi minuti a far vedere di che pasta è fatto. Subentrato al posto di Frattesi, nel ruolo insolito di mezzala, ha colpito di testa sul cross di Doekhi indirizzato la palla della vittoria alle spalle di Okoye. Una rete che gli ha permesso di iniziare nel migliore dei modi la sua avventura con i colori biancocelesti, in attesa di scoprire quale ruolo avrà in questa squadra.

Gattuso ci lavorerà nelle prossime settimane, approfittando soprattutto della sosta per le nazionali, Il tecnico calabrese, però, è stato chiaro sul suo impiego: "Albert può giocare ovunque. In fase di attacco ci piace portare più uomini possibili. Lo abbiamo provato ovunque".

Come riporta il Corriere dello Sport, Albert Gudmundsson sarà il multiruolo di questa squadra. Uno jolly che Gattuso potrà schierare in più posizioni a suo piacimento, rendendo davvero la sua duttilità tattica un'arma da poter sfruttare in base alla partita, al momento e all'avversario che si troverà davanti.