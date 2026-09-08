Lazio, Piervincenzi: "Il centrocampo inferiore solo a quello dell'Inter"

Fonte: TMW Radio

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Anche Andrea Piervincenzi, sempre ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della Lazio. Nei confronti della squadra biancoceleste sono giunte parole di grande fiducia dopo i nove conquistati conquistati all'inizio del campionato contro Bologna, Genoa e Udinese.

Ecco allora le sue parole: "Ha ottenuto 9 punti ed è importante come li ha ottenuti. È una delle squadre più organizzate, ha giocato bene. Più giochi bene, più sei avvantaggiato oggi. Ha un centrocampo inferiore solo all'Inter, un ottimo portiere, ma soprattutto una buona organizzazione. Spero continui così".