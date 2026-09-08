Impallomeni: "La Lazio può essere la rivelazione. L'obiettivo è..."

En plein Lazio. Tre vittorie nelle prime tre giornate di campionato, l'ultima in rimonta contro l'Udinese. Ora la squadra di Gattuso è a punteggio pieno in classifica a pari merito con Inter e Roma. Ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato dell'obiettivo dei biancocelesti in Serie A. Di seguito le sue parole: "Poteva oscillare tra l'ottava e 14esima posizione, ora alzo l'asticella. Per gli altri ci saranno le coppe, per la Lazio c'è solo l'impegno del campionato. Ci credono allenatore e gruppo. Può essere la rivelazione".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03