Udinese - Lazio, Frattesi trascina la squadra: le sue pagelle

RASSEGNA STAMPA - Questo inizio di stagione ha un solo nome: Davide Frattesi. Il centrocampista, arrivato dall'Inter, ha avuto un impatto devastante e con tre gol in tre partite (con l'aiuto di Gudmundsson) ha trascinato la Lazio in cima alla classifica a pari punti con Roma e Inter. Anche ieri contro l'Udinese è stato autore di una prestazione sopra le righe. Di seguito le sue pagelle:

CORRIERE DELLO SPORT - 7,5

GAZZETTA DELLO SPORT - 7.5

TUTTOSPORT - 7.5

IL MESSAGGERO - 8

CORRIERE DELLA SERA - 7

LA REPUBBLICA - 8