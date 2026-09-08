Udinese - Lazio, Frattesi trascina la squadra: le sue pagelle
08.09.2026 13:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Questo inizio di stagione ha un solo nome: Davide Frattesi. Il centrocampista, arrivato dall'Inter, ha avuto un impatto devastante e con tre gol in tre partite (con l'aiuto di Gudmundsson) ha trascinato la Lazio in cima alla classifica a pari punti con Roma e Inter. Anche ieri contro l'Udinese è stato autore di una prestazione sopra le righe. Di seguito le sue pagelle:
CORRIERE DELLO SPORT - 7,5
GAZZETTA DELLO SPORT - 7.5
TUTTOSPORT - 7.5
IL MESSAGGERO - 8
CORRIERE DELLA SERA - 7
LA REPUBBLICA - 8
autore
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.