"Ci 'facci' la grazia per lo scudetto": i romanisti si rivolgono al Papa

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In questi giorni Papa Leone XIV è andato in visita a Genazzano per celebrare messa al Santuario mariano della Madonna del Buon Consiglio. I tifosi romanisti presenti si sono scatenati, vista la presunta simpatia del Pontefice per i colori giallorossi. Visti i risultati nelle prime giornate di campionato della squadra di Gasperini, ora prima a pari merito con Inter e Lazio, una signora ha deciso di appendere in strada un cartello: "Papa Leone XIV ci facci la grazia di vincere questo scudetto. Daje Roma Daje”, si legge. Non è passato inosservato l'errore grammaticale decisamente grave: "facci" invece di "faccia", che ha fatto impazzire i social. Di seguito la foto.