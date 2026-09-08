"Gud night, Lazio prima": il titolo d'apertura de Il Corriere dello Sport

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha vinto ancora. Battuto anche l'Udinese dopo Bologna e Genoa: la squadra di Gattuso è ora a punteggio pieno, a nove punti in classifica a pari merito con Inter e Roma. "Lazio prima", scrive Il Corriere dello Sport in prima pagina. "Gud night: Frattesi e Gudmundsson ribaltano l'Udinese. In Friuli arriva la terza vittoria consecutiva: agganciate Roma e Inter", si legge ancora. È l'omaggio del quotidiano ai biancocelesti, che hanno rimontato i bianconeri di Runjaic dopo il gol iniziale di Karlstrom. Di seguito la foto.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03