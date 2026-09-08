Lazio, Gattuso aspetta Rovella: ecco quando tornerà a disposizione

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio vince nonostante tutti gli infortunati. Tre su tre in campionato, battuto anche l'Udinese dopo Bologna e Genoa. La squadra di Gattuso è quindi a punteggio pieno in classifica, a pari merito con Inter e Roma. Alla prossima giornata ci sarà il Milan, poi il Venezia che anticiperà la sosta.

Ed è proprio dopo quel periodo di pausa che dovrebbe tornare Nicolò Rovella. Gattuso lo aspetta: come riportato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista sfrutterà il lungo stop della Serie A per rientrare contro il Monza (10 ottobre). È fermo dalla sfida contro il Genoa, aveva accusato una lesione di primo grado al polpaccio. Presto è atteso di nuovo in campo.