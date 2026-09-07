Lazio - Milan, l’Olimpico si riempie… di rossonero: il dato aggiornato

07.09.2026 11:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio - Milan, l’Olimpico si riempie… di rossonero: il dato aggiornato
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© foto di Alberto Fornasari

RASSEGNA STAMPA - Sarà uno stadio Olimpico a tinte rossonere quello che si vedrà nel prossimo weekend in occasione della gara tra Lazio e Milan. Non ha raccolto adesioni l’appello di Fabiani: i tifosi biancocelesti continueranno a non entrare allo stadio in occasione delle partite casalinghe.

Il dato aggiornato, secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport oggi, parla di 7500 biglietti venduti per la gara tra Lazio e Milan, di cui 3300 nel settore ospiti. A questo dato va aggiunto sicuramente qualche tifoso rossonero tra gli altri 4200 biglietti.

Ai 7500 tagliandi si aggiungono i circa 4600 abbonamenti staccati finora, con la campagna che chiuderà proprio alla vigilia della gara tra Lazio e Milan dopo una riapertura che non ha portato risultati.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.