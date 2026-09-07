Lazio - Milan, l’Olimpico si riempie… di rossonero: il dato aggiornato
RASSEGNA STAMPA - Sarà uno stadio Olimpico a tinte rossonere quello che si vedrà nel prossimo weekend in occasione della gara tra Lazio e Milan. Non ha raccolto adesioni l’appello di Fabiani: i tifosi biancocelesti continueranno a non entrare allo stadio in occasione delle partite casalinghe.
Il dato aggiornato, secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport oggi, parla di 7500 biglietti venduti per la gara tra Lazio e Milan, di cui 3300 nel settore ospiti. A questo dato va aggiunto sicuramente qualche tifoso rossonero tra gli altri 4200 biglietti.
Ai 7500 tagliandi si aggiungono i circa 4600 abbonamenti staccati finora, con la campagna che chiuderà proprio alla vigilia della gara tra Lazio e Milan dopo una riapertura che non ha portato risultati.