Diogo Leite a Formello: chi ci ha provato prima della Lazio

RASSEGNA STAMPA - Un lungo tira e molla terminato alla fine con la fumata bianca. Domenica, intorno all’ora di pranzo, Diogo Leite è arrivato a Fiumicino, per poi recarsi a Formello dove ha firmato come vi abbiamo raccontato un contratto triennale con la Lazio con opzione per un’altra stagione.

Dagli avvicinamenti di gennaio alla fumata bianca di settembre, tanti mesi sono passati e più di una volta la trattativa è sembrata sul punto di naufragare definitivamente.

Prima dell’accordo con la Lazio diversi club si sono avvicinati a Diogo Leite, come riporta l’edizione odierna del Messaggero. È stato registrato infatti il timido interesse nelle ultime settimane, di Borussia Monchengladbach, Eintracht Francoforte e qualche club dell’Arabia Saudita, oltre ai sondaggi in extremis di Torino e Milan.