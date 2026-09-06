WOMEN | Inter - Lazio, le formazioni ufficiali: fuori Camacho, c’è Ngueleu
06.09.2026 14:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Tutto pronto per la gara tra Inter e Lazio Women, valida per la terza giornata di Serie A Women’s Cup e che metterà in palio l’accesso alle semifinali. Proprio in vista del match, in programma alle ore 15:00, ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
INTER: Runarsdottir; Van Diemen, Andres, Bugeja, Vilhjalmsdottir, Robustellini, Garcia, Tomasevic, Payne, Schough, Cambiaghi. A disp.: Forcinella, Ferraro, Kullberg, Santi, Polli, Glionna, Detruyer, Raphino, Giudici, Bartoli. All.: David Sassarini.
LAZIO: Cetinja; Roddar, Masu, Connolly, Portales, Zanoli, Castiello, Zannini, Monnecchi, Ngueleu, Visentin. A disp.: Gregori, Martin, Camacho, Le Mouël, Longobardi, Fördős, Goldoni, Mancini, Frenquellucci. All.: Gianluca Grassadonia.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.