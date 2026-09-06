Frattesi: "Ho voluto tanto la Lazio, il gruppo mi dà fiducia. Gli obiettivi..."

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In un'intervista concessa ai cronisti in occasione del media day, il centrocampista della Lazio Davide Frattesi ha parlato della sua scelta di vestire la maglia biancoceleste e della stagione appena iniziata. Di seguito le sue parole.

"Sono voluto fortemente venire qui alla Lazio perché cercavo un club che mi rimettesse al 100% all'interno di un progetto, poi parlando anche con Gattuso che ho conosciuto in Nazionale mi sono convinto ancora di più. È stata una decisione di cui sono sicuro al 100%".

"Non ho un senso di rivincita nei confronti dell'Inter, abbiamo vissuto dei momenti spaziali e difficilmente ripetibili in carriera, anche se non si sa mai. Ho un po' di rimpianto forse, ma non baratterei mai nulla per le emozioni che abbiamo provato insieme ai tifosi".

"L'aspetto che mi dà più fiducia è il gruppo, qui ci sono dei ragazzi tranquilli e si è creato un bel mix tra italiani e stranieri, anche con lo staff. Il gruppo è un punto da cui continuare a prendere spunto. Obiettivi? Non riesco a darne, è presto. Cercherò di fare più presenze possibili, più gol e assist per aiutare la squadra".