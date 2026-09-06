L’Udinese punta la Lazio: un dubbio sulla trequarti per Runjaic

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RASSEGNA STAMPA - Fa la conta degli infortunati Kosta Runjaic, alle prese con una situazione abbastanza complicata dopo lo stop anche dell’esterno sinistro colombiano Arizala, che aveva brillato in Coppa Italia contro il Venezia.

Al netto dei problemi fisici, però, l’Udinese è partita bene in questo avvio di campionato e non vuole fermarsi. La squadra che affronterà la Lazio, scrive oggi il Corriere dello Sport, è composta per dieci undicesimi, con un rientro importante che farà sorridere Runjaic.

Contro la Lazio l’Udinese ritroverà infatti Kabasele che ha scontato i due turni di squalifica e prenderà il posto di Ebosse. Il ballottaggio riguarda la trequarti: Ekkelenkamp ha il posto assicurato, ma la maglia che al rientro dall’infortunio sarà di Zaniolo potrebbe non essere riconsegnata per un’altra gara a Gomez. Il basco sta facendo fatica e, allora, Runjaic pensa a Bayo dall’inizio per dar sostegno a Davis in avanti.