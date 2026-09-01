Lazio, ‘bestia nera’ Runjaic: i precedenti con il tecnico dell’Udinese
01.09.2026 23:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Si avvicina una nuova gara di campionato per la Lazio, che alle 20:45 di lunedì 7 settembre sfiderà l’Udinese al Bluenergy Stadium per la terza giornata di Serie A.
Sarà il quinto confronto tra i biancocelesti e Kosta Runjaic da allenatore, con un bilancio che al momento sorride al tecnico dell’Udinese.
Sono arrivate poche soddisfazioni infatti per la Lazio contro Runjaic nei quattro precedenti incroci zero vittorie, una sconfitta e tre pareggi fino a questo momento.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.