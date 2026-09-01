Lazio, come funziona la lista Serie A: criteri, regole ed esclusi

01.09.2026 18:28 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
Lazio, come funziona la lista Serie A: criteri, regole ed esclusi

Nuovo anno e nuova lista da consegnare. Una sola, per la seconda stagione di fila: senza l'Europa la Lazio dovrà compilare esclusivamente la lista Serie A, composta da un massimo di 25 nomi più un gruppo di calciatori schierabili senza alcun limite. Ma quali sono i criteri e come funzionano le regole per la compilazione?

Gli slot che ha a disposizione ogni club sono 25. Di questi, 17 non devono rientrare in nessun paletto: qualsiasi calciatore può occuparli. Gli altri 8 hanno a che fare col vivaio e si dividono in due gruppi da quattro. I primi 4 posti sono riservati a calciatori formati in Italia, ossia giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età siano stati tesserati a titolo definitivo per uno o più club italiani per almeno tre stagioni sportive, o per 36 mesi complessivi, anche non continuativi. Gli altri 4 posti sono invece riservati a calciatori formati nel club, ossia giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età siano stati tesserati a titolo definitivo dalla Lazio per almeno tre stagioni sportive, o per 36 mesi complessivi, anche non continuativi. 

A queste norme poi va aggiunto il gruppo di calciatori schierabili senza alcun limite o vincolo, quello degli Under 23. Si tratta di giocatori che non rientrano nel calcolo complessivo dei 25 e che, al 31 dicembre dell'anno di inizio della stagione in corso, abbiano meno di 23 anni. Per quanto riguarda l’annata 2026/27, quindi, possono essere utilizzati in aggiunta alla lista dei 25 tutti i calciatori nati dal 1 gennaio 2004 in poi. Qual è a questo punto la situazione per la Lazio?

Gattuso può contare oggi su 33 elementi escludendo già Dia e Ratkov, oltre a Gigot. Di questi, non entreranno in lista i 9 biancocelesti che rientrano tra gli Under 23: dai portieri Motta e Renzetti fino a Serra, passando per Filipe e Ricardo Bordon, Belahyane, Przyborek, Galassi e Farcomeni. Rimangono quindi 24 giocatori.

Dei 24 rimanenti, 3 fanno parte dei giocatori formati nel club e si tratta di Furlanetto, Floriani Mussolini e Cataldi. Non rientra in questo elenco Frattesi, che ha lasciato la Lazio a 15 anni appena compiuti: il centrocampista rientra invece nel gruppo di 8 biancocelesti che rientrano tra i formati in Italia insieme a Pellegrini, Romagnoli, Lazzari, Rovella, Zaccagni, Pinamonti e Cancellieri. Quattro andranno a riempire le caselle dedicate, gli altri potranno rientrare nei diciassette slot liberi. Sono 13 i calciatori della Lazio che fanno parte esclusivamente del gruppo senza vincoli: Mandas, Patric, Doekhi, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Marusic, Sutalo, Dele-Bashiru, Taylor, Isaksen, Noslin e Gudmundsson (per cui manca ancora l'ufficialità). Tirando le somme, la Lazio ha al momento tutti i giocatori in lista e nessuna necessità di togliere nomi. La lista dovrà essere consegnata in forma definitiva dopo la chiusura del mercato.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.