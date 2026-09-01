Calciomercato Lazio | Begraoui perde quota: per l'attacco c'è Gudmundsson
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio sta entrando nel vivo dell'ultimo giorno di mercato e la strategia sembrerebbe ormai disegnata. La società biancoceleste cambia obiettivo, segue la logica del mercato e si defila dalla possibilità di portare Yanis Begraoui nell aCapitale dopo aver avviato nella serata di ieri i contatti con l'Estoril Praia. Il club biancoceleste, infatti, è attualmente impegnato nella trattativa per Albert Gudmundsson. L'esterno islandese potrebbe arrivare nella Capitale al di là della permanenza di Matteo Cancellieri, diventerebbe l'alternativa a Mattia Zaccagni traslocando Noslin alle spalle di Andrea Pinamonti. Così facendo la Lazio avrebbe coperto tutti i buchi del proprio reparto offensivo, senza dover acquistare un nuovo contravanti.