Lazio, esodo biancoceleste a Udine: si va verso il sold out del settore ospiti

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Nella stagione del boicottaggio della campagna abbonamenti, e di uno Stadio Olimpico desolato e vuoto, i tifosi laziali rispondono presente alla chiamata di ogni trasferta. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il popolo biancoceleste, dopo Bologna e le amichevoli estive contro Ascoli e Frosinone, si prepara a un nuovo esodo per la trasferta di Udine.

La vendita dei biglietti per la gara contro l'Udinese è iniziata ieri, e non ci sono restrizioni. La tappa del Blue Energy Stadium si aggiunge al "tour" stagionale previsto quest'anno, in cui la contestazione procede su due binari paralleli: disertare le partite in casa e riempire i settori ospiti in ogni trasferta, garantendo alla squadra il sostegno della sua gente.

A commentare la drammatica situazione è intervenuto, nuovamente, anche il ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione della Viterbo Half Marathon: "Il calcio non può esistere senza i tifosi. Quando fanno un passo indietro, anche dolorosamente, è un indicatore di malessere che deve essere analizzato, compreso e rispettato".