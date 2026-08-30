PAGELLE Lazio - Genoa: Frattesi da un altro mondo, è tornato il Nuno Express

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

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MANDAS 6.5: Poco impegnato dalle conclusioni avversarie, diventa protagonista nel recupero con una parata decisiva e una successiva presa sicura che dà tranquillità alla Lazio. Si prende qualche rischio con una gambeta e con il solito gioco con i piedi, che rimane una della caratteristiche da migliorare maggiormente.

FLORIANI MUSSOLINI 6: Gara meno esuberante dell’esordio assoluto, ma la prima all’Olimpico è comunque positiva. Attento in fase di difensiva, prova a proporsi ogni tanto al posto di Cancellieri. Mancano un pizzico di fortuna e precisione nell’ultimo passaggio, esce subito dopo un brivido di troppo in fase difensiva. (Dall’80’ LAZZARI sv)

DOEKHI 6.5: Altra prova positiva, questa volta contro avversari ben più complicati da affrontare per caratteristiche. Ne esce bene, prende coraggio dalla chiusura in avvio su Colombo e prova a farsi vedere anche in fase offensiva.

PROVSTGAARD 6.5: Come per il compagno di reparto, altra prestazione in crescendo. Prova a lanciare Tavares con qualità e tiene a bada gli attaccanti avversari. Guadagna sicurezza.

TAVARES 7: Torna all’assist in campionato dopo un anno e mezzo, prende il palo e fa ammonire gli avversari. Con queste prestazioni è un titolare indiscusso di questa squadra. Qualche tiro di troppo con la mira sballata. (Dal 63’ PEDRAZA 5.5: Entra e prova a mettere subito un pallone pericoloso che nessuno riesce a sfruttare. È l’unica nota positiva di una partita ancora complicatissima in fase difensiva: dal suo lato arrivano troppi rischi per la Lazio)

FRATTESI 7.5: Ha ragione da vendere, Gattuso: un giocatore così va ringraziato per aver accettato di venire a impennare il tasso tecnico della Lazio. Passa un avvio di gara quasi in ombra, poi colpisce alla prima occasione e quasi aggiunge anche un assist. Di un altro livello.

ROVELLA 6.5: Altra prova solida e positiva fino a quando il fisico non dice stop. Esce con chilometri sulle gambe e un ottimo lavoro da diga, con Cataldi ko sarà fondamentale scongiurare il peggio. (Dal 37’ BELAHYANE 6: Non è un compito facile quello di dover sostituire Rovella dopo mesi in naftalina quasi totale. Lui però risponde presente con una prova convincente)

TAYLOR 6.5: Conferma le buone sensazioni viste contro il Bologna: si intravedono sprazzi del giocatore ammirato nella seconda parte della scorsa stagione. Presente in entrambe le fasi.

CANCELLIERI 5 : L’inizio è desolante: due situazioni interessanti, due palloni sbagliati. Prova a risollevarsi senza grande successo con lo scorrere dei minuti: vorrei ma non posso, tanti errori anche in fase di lettura delle azioni. (Dal 63’ ISAKSEN 5.5: Entra in campo con più voglia di Cancellieri ma ancora senza riuscire a incidere. Fisicamente deve ancora crescere, fa spesso la scelta più semplice che raramente però basta)

DIA 6: Non c’è un tacco illuminante, ma una buona prova a confermare una fase tutto sommato positiva. È il giocatore che ha raccontato Gattuso: importante nel cucire il gioco. Peccato sia totalmente assente sotto porta. (Dall’80’ PINAMONTI 6: A cinque minuti dal suo esordio fa registrare il primo tiro stagionale di una punta della Lazio. Un tiro da attaccante vero. E per la prima presenza va bene così)

ZACCAGNI 6: Dialoga bene con Tavares, gli manca ancora quella brillantezza che ormai da quelle parti latita da troppo tempo. Non riesce a incidere come vorrebbe, è anche sfortunato quando Bijlow lo ferma con il piede. Merita la sufficienza per la foga con cui cerca inesorabilmente di incidere.

GATTUSO 7: Nuove conferme dopo quanto visto a Bologna. Sta pian piano plasmando la Lazio in un mix ideale tra voglia di lanciarsi all’attacco e necessità di proteggere la propria difesa. L’interpretazione della gara è perfetta: una prima fase di studio e poi l’assalto alla porta del Genoa che frutta il gol vittoria.