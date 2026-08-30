Lazio - Genoa, problemi per Frattesi: le sue condizioni

Un'altra brutta notizia per Gattuso. Non solo Rovella, anche Frattesi ha qualche problema. Il centrocampista nel corso del primo tempo ha ricevuto una botta al ginocchio durante un contrasto di gioco, è rimasto dolorante a terra per qualche secondo per poi rialzarsi e proseguire la gara. All'intervallo è uscito dal terreno di gioco zoppicando e alla ripresa, rivolgendosi alla panchina ha detto di sentire ancora dolore ma ha stretto i denti e sta continuando a giocare.

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