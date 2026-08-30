Lazio - Genoa, Gattuso ritrova De Rossi: da compagni in Nazionale ad avversari in panchina

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta fare il suo esordio casalingo in campionato contro il Genoa, ma la partita di stasera sarà anche il momento in cui Gattuso si prepara a ritrovare per la prima volta come avversario sulla panchina, l'ex compagno della Nazionale, Daniele De Rossi.

Come riporta il Corriere dello Sport, tra i due allenatori ci sono cinque anni di differenza: hanno giocato insieme nell'Italia campione del mondo nel 2006 e anche se si conoscevano già, in quegli anni è nato un rapporto consolidato che dura fino ad oggi. La Nord non ci sarà, nessun clima derby dunque, ma i due tecnici sono pronti a salutarsi e a ricordarsi, anche solo per un momento, avversari e amici con gli scarpini ai piedi.

Dagli scherzi perfidi all'essere entrambi uomini di parola, Gattuso e De Rossi rispettarono la promessa per cui, in caso di vittoria del Mondiale, si sarebbero rasati i capelli a zero: accadde nel bagno dell'aereo che li stava riportando a casa, da campioni del mondo. Oggi, su due panchine diverse, per i due tecnici sarà l'occasione di rivivere in un abbraccio anche i ricordi di queste storie.