Serie A, continua la seconda giornata: il programma completo

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© foto di Federico De Luca 2026

Continua il programma con la seconda giornata di Serie A, arrivata ormai al suo giro di boa. Dopo la vittoria del Milan sul Venezia di venerdì, nella giornata di sabato il Frosinone e l’Udinese hanno superato in trasferta rispettivamente Fiorentina e Monza. Vittorie interne invece per Sassuolo e Juventus contro Torino e Parma.

Il programma proseguirà oggi con altre tre gare: il Napoli ospiterà il Como alle 18:30, mentre alle 20:45 oltre alla gara della Lazio contro il Genoa andrà in scena anche quella tra Inter e Cagliari.

La seconda giornata di Serie A si chiuderà domani con la sfida tra Lecce e Roma nel tardo pomeriggio seguita da quella in serata tra Atalanta e Bologna.