Sette mesi dopo è un’altra Lazio: quanti addii dall’ultima vittoria col Genoa

30.08.2026 11:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Sette mesi dopo è un’altra Lazio: quanti addii dall’ultima vittoria col Genoa

RASSEGNA STAMPA - Il 30 gennaio scorso la Lazio ospitava il Genoa allo stadio Olimpico per la 23esima giornata di Serie A, vincendo 3-2 la prima gara senza tifosi allo stadio.

Sette mesi esatti più tardi la Lazio tornerà a ospitare il Genoa all’Olimpico, ancora nel pieno della contestazione ma senza quasi tutti i protagonisti di quella gara. Non c’è più Sarri in panchina ma, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, non ci sono nemmeno gran parte dei sedici giocatori impiegati.

Dei titolari sono rimasti solo Provstgaard, Taylor e forse Isaksen: sono partiti Provedel, Gila, Basic, Maldini e Pedro mentre sono infortunati o in panchina Marusic, Pellegrini, Cataldi. Discorso simile tra i subentrati: ko Dele-Bashiru, dalla panchina Tavares, Noslin e Cancellieri, fuori dai piani Ratkov.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.