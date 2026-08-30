Sette mesi dopo è un’altra Lazio: quanti addii dall’ultima vittoria col Genoa

RASSEGNA STAMPA - Il 30 gennaio scorso la Lazio ospitava il Genoa allo stadio Olimpico per la 23esima giornata di Serie A, vincendo 3-2 la prima gara senza tifosi allo stadio.

Sette mesi esatti più tardi la Lazio tornerà a ospitare il Genoa all’Olimpico, ancora nel pieno della contestazione ma senza quasi tutti i protagonisti di quella gara. Non c’è più Sarri in panchina ma, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, non ci sono nemmeno gran parte dei sedici giocatori impiegati.

Dei titolari sono rimasti solo Provstgaard, Taylor e forse Isaksen: sono partiti Provedel, Gila, Basic, Maldini e Pedro mentre sono infortunati o in panchina Marusic, Pellegrini, Cataldi. Discorso simile tra i subentrati: ko Dele-Bashiru, dalla panchina Tavares, Noslin e Cancellieri, fuori dai piani Ratkov.