Serie A | Tris Udinese al Monza. Crolla la Fiorentina, vince il Sassuolo sul Toro

29.08.2026 20:36 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Serie A | Tris Udinese al Monza. Crolla la Fiorentina, vince il Sassuolo sul Toro
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Dopo il pari all’esordio contro il Como l’Udinese, prossima avversaria della Lazio in campionato, conquista la prima vittoria stagionale imponendosi per 3-2 in casa del Monza grazie alle reti di Piotrowski, Kamara e Ellelenkamp. Non bastano al Monza le reti di Colpani e Varela per provare ad agguantare il pareggio. Secondo ko consecutivo per la squadra di Juric.

Seconda sconfitta consecutiva anche per il Torino di Baroni ko per 2-1 in casa del Sassuolo. Alla squadra di Aquilani bastano le reti di Volpato nel primo tempo e di Berardi nella ripresa per conquistare i primi tre punti della stagione e sconfiggere i granata in gol di Comuzzo.

Nel giorno della festa del centenario crolla ancora la Fiorentina di Grosso che perde al Franchi per 3-0 contro il Frosinone. Prima vittoria per la squadra di Alvini in gol con Raimondo, doppietta, e Bracaglia.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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