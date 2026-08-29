Serie A | Tris Udinese al Monza. Crolla la Fiorentina, vince il Sassuolo sul Toro
Dopo il pari all’esordio contro il Como l’Udinese, prossima avversaria della Lazio in campionato, conquista la prima vittoria stagionale imponendosi per 3-2 in casa del Monza grazie alle reti di Piotrowski, Kamara e Ellelenkamp. Non bastano al Monza le reti di Colpani e Varela per provare ad agguantare il pareggio. Secondo ko consecutivo per la squadra di Juric.
Seconda sconfitta consecutiva anche per il Torino di Baroni ko per 2-1 in casa del Sassuolo. Alla squadra di Aquilani bastano le reti di Volpato nel primo tempo e di Berardi nella ripresa per conquistare i primi tre punti della stagione e sconfiggere i granata in gol di Comuzzo.
Nel giorno della festa del centenario crolla ancora la Fiorentina di Grosso che perde al Franchi per 3-0 contro il Frosinone. Prima vittoria per la squadra di Alvini in gol con Raimondo, doppietta, e Bracaglia.
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