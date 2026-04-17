Serie A | Tris al Cagliari, scudetto sempre più vicino per l'Inter
L'Inter si avvicina sempre di più allo scudetto. La squadra di Chivu stende il Cagliari imponendosi per 3-0 con le reti di Thuram, Barella e Zielinski. Una gara complicata nel primo tempo, in cui la squadra di Pisacane si è difesa bene, ma che si sblocca nella ripresa dove i nerazzurri giocano bene e alla fine portano a casa il successo.
Tre punti che permettono ai nerazzurri di salire a quota 78, a +12 dal Napoli che nella giornata di sabato sfiderà la Lazio, a cinque giornate dalla fine. Ancora in piena corsa salvezza invece il Cagliari che rimane a 33, al momento a +6 dalla zona retrocessione.
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