Lazio, Lotito e Fabiani riflettono sullo staff medico: attesa una decisione
RASSEGNA STAMPA - Oltre cinquanta infortuni nell’ultima stagione in casa Lazio. Un problema difficile da ignorare, soprattutto in una stagione senza coppe europee. Tutti sotto esame a Formello: dai campi rizollati al ritiro svolto in casa, fino anche allo staff medico.
Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la situazione legata al comparto medico della Lazio è sul tavolo di Lotito e Fabiani e sarà affrontata a stretto giro. È attesa infatti una decisione dopo gli sviluppi delle ultime settimane.
Difficile pensare di riuscire ad andare aventi dopo i contrasti tra il direttore sanitario Pulcini e il coordinatore e responsabile ortopedico Rodia da un lato e il medico sociale Leo dall’altro. Per questo, spiega il quotidiano, arriverà presto una decisione da parte del club sulla gestione del Lazio Lab di Formello.