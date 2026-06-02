Lazio, Lotito e Fabiani riflettono sullo staff medico: attesa una decisione

02.06.2026 11:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Lotito e Fabiani riflettono sullo staff medico: attesa una decisione

RASSEGNA STAMPA - Oltre cinquanta infortuni nell’ultima stagione in casa Lazio. Un problema difficile da ignorare, soprattutto in una stagione senza coppe europee. Tutti sotto esame a Formello: dai campi rizollati al ritiro svolto in casa, fino anche allo staff medico.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la situazione legata al comparto medico della Lazio è sul tavolo di Lotito e Fabiani e sarà affrontata a stretto giro. È attesa infatti una decisione dopo gli sviluppi delle ultime settimane.

Difficile pensare di riuscire ad andare aventi dopo i contrasti tra il direttore sanitario Pulcini e il coordinatore e responsabile ortopedico Rodia da un lato e il medico sociale Leo dall’altro. Per questo, spiega il quotidiano, arriverà presto una decisione da parte del club sulla gestione del Lazio Lab di Formello.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.