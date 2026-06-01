Sarri sulla Lazio: "Ha un popolo stupendo, lo porterò sempre nel cuore"

L'ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri è tornato a parlare dei biancocelesti ai microfoni di Valdarno 24 a margine di un evento al Matassino

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

L’ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri lo scorso fine settimana ha presenziato a un evento pubblico sul valore dello sport al Matassino, frazione il cui territorio è diviso tra i comuni di Figline, Incisa Valdarno e Reggello. A margine dell’evento il mister è intervenuto ai microfoni di Valdarno 24 tornando sull’esperienza in biancoceleste: “A livello di pubblico è stata un’esperienza bella. Dall’esterno non si può capire e finché l’ho vissuta dall’esterno non l’avevo capita neanche io. La Lazio è etichettata per una piccolissima minoranza e invece è un popolo stupendo. Poi la stagione è stata difficile, con tantissime problematiche, di tutti i tipi, però come ti ho detto prima è una di quelle due o tre tifoserie che porterò nel cuore sempre”.