Sarri sulla Lazio: "Ha un popolo stupendo, lo porterò sempre nel cuore"

L'ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri è tornato a parlare dei biancocelesti ai microfoni di Valdarno 24 a margine di un evento al Matassino
01.06.2026 22:37 di  Alessandro Vittori  Twitter:    vedi letture
Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it
Sarri sulla Lazio: "Ha un popolo stupendo, lo porterò sempre nel cuore"

L’ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri lo scorso fine settimana ha presenziato a un evento pubblico sul valore dello sport al Matassino, frazione il cui territorio è diviso tra i comuni di Figline, Incisa Valdarno e Reggello. A margine dell’evento il mister è intervenuto ai microfoni di Valdarno 24 tornando sull’esperienza in biancoceleste: “A livello di pubblico è stata un’esperienza bella. Dall’esterno non si può capire e finché l’ho vissuta dall’esterno non l’avevo capita neanche io. La Lazio è etichettata per una piccolissima minoranza e invece è un popolo stupendo. Poi la stagione è stata difficile, con tantissime problematiche, di tutti i tipi, però come ti ho detto prima è una di quelle due o tre tifoserie che porterò nel cuore sempre”.

Alessandro Vittori
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Alessandro Vittori
Innamorato di Lazio dalla nascita, inizio il percorso di giornalista con Lalaziosiamonoi nel 2016. Nel frattempo ospitate tv e anche speaker radiofonico, continuo con lo stesso entusiasmo dei primi giorni.