Calciomercato Lazio | Asta per Dominguez: c'è anche il Tottenham

01.06.2026 15:45 di  Simone Locusta   vedi letture
Calciomercato Lazio | Asta per Dominguez: c'è anche il Tottenham

CALCIOMERCATO LAZIO - Aumentano le pretendenti per Sergi Dominguez. Il centrale spagnolo di proprietà della Dinamo Zagabria è uno degli obiettivi principali della Lazio in vista del calciomercato estivo. Il club biancoceleste però non è il solo ad aver messo gli occhi sul classe 2005.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, c'è anche il Tottenham di De Zerbi sul giocatore. Un'eventuale proposta arriverebbe a prescindere da Marcos Senesi, difensore del Bournemouth in scadenza e a un passo dagli Spurs. La Lazio rimane sul giocatore, ma si può aprire un'asta, con la valutazione che rischia di salire.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.