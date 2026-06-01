Calciomercato Lazio | Asta per Dominguez: c'è anche il Tottenham
01.06.2026 15:45 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Aumentano le pretendenti per Sergi Dominguez. Il centrale spagnolo di proprietà della Dinamo Zagabria è uno degli obiettivi principali della Lazio in vista del calciomercato estivo. Il club biancoceleste però non è il solo ad aver messo gli occhi sul classe 2005.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, c'è anche il Tottenham di De Zerbi sul giocatore. Un'eventuale proposta arriverebbe a prescindere da Marcos Senesi, difensore del Bournemouth in scadenza e a un passo dagli Spurs. La Lazio rimane sul giocatore, ma si può aprire un'asta, con la valutazione che rischia di salire.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.