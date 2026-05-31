Calciomercato Lazio | Fatta per Sergi Dominguez? Cosa filtra da Formello

RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato è ormai alle porte e la Lazio del futuro inizia lentamente a prendere forma. Il primo colpo è stato chiuso a gennaio: si tratta di Pedraza, preso a parametro zero dopo l'addio al Villareal. In difesa, però, la novità sarà più di una e, in attesa di chiarezza sul futuro di Romagnoli, la società continua a monitorare i nomi di diversi centrali difensivi.

Negli scorsi giorni si è parlato tanto di Sergi Dominguez, classe 2005 di proprietà della Dinamo Zagabria. Visionato dagli osservatori biancocelesti, lo spagnolo è un profilo di grande interesse per il club, tanto che La Gazzetta dello Sport ha addirittura parlato di affare già fatto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, da Formello non confermano la chiusura dell'operazione. Nelle prossime settimane verrà fatta maggiore chiarezza.