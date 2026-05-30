Il PSG vince la Champions League: battuto l'Arsenal ai rigori
30.05.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Per la seconda volta di fila, il PSG ha vinto la Champions League. Battuto l'Arsenal ai rigori dopo l'1-1 ai tempi regolamentari (più supplementari) firmato da Havertz e Dembelé. Decisivo l'errore all'ultimo tiro di Gabriel. Dopo il successo contro l'Inter dell'anno scorso, la squadra di Luis Enrique è di nuovo campione d'Europa.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.