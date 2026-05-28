Lazio, contatto Gattuso-Romagnoli: il difensore riflette sul futuro
RASSEGNA STAMPA - Non ha ancora firmato, ma Gattuso si è già calato completamente nella realtà biancoceleste. Ormai certo di essere il nuovo tecnico della Lazio, Ringhio si è attivato subito. Tante le chiamate effettuate, per capire gli stati d'animo dei suoi calciatori e frenare eventuali desideri di partenza.
Ottenuta la conferma di capitan Zaccagni, indeciso se restare o meno, Gattuso ha parlato al telefono anche con Romagnoli, ancora indeciso sul suo futuro. Il difensore è in scadenza nel 2027 e, dopo il trasferimento all'Al-Sadd saltato a gennaio, aspetta nuovi segnali dal Qatar. Secondo il Corriere dello Sport, Alessio sta valutando diverse variabili, dall'offerta economica (a gennaio si parlava di 18 milioni in tre anni) agli scenari di guerra in quella zona, oltre alla guida tecnica, non più affidata a Roberto Mancini, che tornerà in Italia.
Certo è che se deciderà di partire, Romagnoli andrà all'estero per rispetto dei tifosi. Gattuso ha preso atto della sua posizione e aspetterà ulteriori sviluppi, mentre il club sarà chiamato a rivalutare la sua cessione qualora il giocatore optasse per l'addio.
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