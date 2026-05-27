“La Roma mi ha fatto fuori”: Pedro ricorda il suo arrivo alla Lazio

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Nell’ultima intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lazio, Pedro ha ripercorso il suo addio alla Roma e il suo arrivo a Formello. Era stato Mourinho a metterlo fuori rosa a Trigoria, per questo poi ha accettato la chiamata dei biancocelesti. Di seguito il suo racconto.

“Il momento più significativo vissuto alla Lazio? Il primo derby. Sapete quello che ho vissuto là (alla Roma, ndr.): mi hanno lasciato fuori, è stato molto complicato per me. Volevo fare una bella partita per tutti, per la gente e per me stesso. Ho segnato, abbiamo vinto e festeggiato. Era una cosa personale che mi serviva, è stato il momento più significativo che ho vissuto qui, anche se ce ne sono stati tanti altri.