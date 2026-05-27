Lazio, ufficiale l'addio di Sarri. Tifosi furiosi: "Costretto ad andare via"
Ora è ufficiale: Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Lazio. Dopo una stagione si chiude quindi il rapporto tra il club biancoceleste e il tecnico toscano che sembra destinato a prendere il posto di Palladino sulla panchina dell’Atalanta.
La società, sui social, ha voluto salutare l’allenatore con un video social che ha scatenato i commenti dei tifosi, in aperta contestazione: “Lo avete preso in giro per quattro anni”, “Avete il coraggio anche di fare un video di ringraziamento!”, “Lasciate stare il Comandante e andatevene voi, tutti, uno dopo l'altro!” e ancora: “Lo avete costretto ad andare via con le vostre scorrettezze e incapacità. Grazie Sarri, il popolo Laziale ti è riconoscente”. Questi solo alcuni dei messaggi apparsi sotto il post.
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