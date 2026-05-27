Lazio - Pisa, dubbi sul voto a Ferrieri Caputi: nuovo esposto alla Procura FIGC

Un altro esposto, una nuova indagine sugli arbitri. La Procura Figc guidata da Roberto Chiné ha infatti aperto un fascicolo - e ha anche già avviato le indagini - dopo l’esposto inviato da Guido Alfonsi, presidente della sezione dell’Aquila.

Alfonsi ha inviato lo stesso esposto anche a Maurizio Ascione, pubblico ministero della Procura di Milano titolare dell’inchiesta per concorso in frode sportiva che vede indagato, tra gli altri, Gianluca Rocchi. Il dirigente mette nel mirino le designazioni dell’ultimo turno di campionato, in particolare l’inversione di osservatori arbitrali tra Lazio-Pisa e Napoli-Udinese: inizialmente per la prima era stato indicato Andrea Antonelli e per la seconda Sandro Rossomando, che poi però hanno visto invertire le relative partite. Una manovra giudicata sospetta da Alfonsi, con conseguenze sull’organico arbitrale nella prossima stagione.

In particolare, Rossomando ha valutato Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitra di Lazio-Pisa, con un voto negativo (8,40) che farà uscire la direttrice di gara livornese dalle prime 25 posizioni della classifica stagionale. La conseguenza è che sarà dismesso Federico Dionisi (della sezione dell’Aquila), mantenendo invece in organico Antonio Rapuano. Chiné, come detto, ha già iniziato a indagare, in quello che sembra l’ennesimo capitolo di una faida interna al mondo arbitrale. Il procuratore federale non ha ancora ricevuto gli atti dell’inchiesta milanese, al momento secretati, mentre pochi giorni fa la FIGC ha incassato il parere negativo del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI in merito al potenziale commissariamento dell’AIA.