Calciomercato Lazio | Maldini, permanenza o addio? Svelato il suo futuro
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Nessun riscatto e neanche una trattativa sul prezzo. Le prestazioni di Daniel Maldini con la maglia della Lazio sono state così negative da spingere la società biancoceleste a rimandarlo a Bergamo, dove ritroverà Maurizio Sarri. Il classe 2001 in 14 presenze con la maglia della Lazio ha segnato 2 gol e servito 2 assist.
Numeri troppo scarni per sperare in una permanenza, soprattutto se abbinati a prove che non hanno stupito e, anzi, spesso sono state al di sotto delle aspettative. La Lazio, come riporta il Messaggero, cambierà strada e saluterà Daniel Maldini per buona pace di un'Atalanta che sperava di potersene liberare. Il suo futuro tornerà in bilico tra qualche settimana, ma non sarà più un problema della Lazio, concentrata su Gattuso e su quello di cui il tecnico avrà bisogno.