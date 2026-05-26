Mertens: "Chi vorrei al Napoli? Eh, uno che è già andato all'Atalanta"
Una notte speciale quella vissuta al Maradona dove si è giocata la gara benefica “La Notte da Leoni”. Tra i protagonisti assoluti non poteva che esserci Dries Mertens, che, alla fine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni.
“Prossimo allenatore? Non tocca a me dire chi sarà il prossimo allenatore. Ci sono tanti allenatori. Se vieni qui, con poco puoi fare tanto”.
“Chi vorrei sei giocassi ancora nel Napoli? Ehhh uno che però è già andato all’Atalanta”, queste le parole del belga con chiaro riferimento a Maurizio Sarri che ha risolto il suo contratto con la Lazio ed è pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina della Dea.
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