Lazio, Mattei: "Gattuso prende la metà di Sarri. Tutto sarà fatto a risparmio"

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Stefano Mattei è intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, ai quali ha detto la sua sulla scelta di Gattuso per la panchian della Lazio. Queste le sue considerazioni:

“Gattuso non è un nome che scalda i cuori e l’entusiasmo, tre mesi fa ha avuto una cocente delusione in Nazionale e ora cerca il riscatto. Ma ripeto per l’ennesima volta: qui il problema non è l’allenatore. L’ha scelto Lotito, pensa quindi che i ‘calciatori senza attributi’ ora diventano di personalità? Fabiani resta anche se è stato scavalcato? Il mercato chi lo farà? Gattuso a Firenze durò 23 giorni perché voleva i giocatori indicati da Mendes, il suo procuratore".

"Gattuso lo sa che più volte Sarri è stato preso in giro, vedi la situazione del mercato chiuso, o i rinforzi che dovevano arrivare a gennaio quando invece sono andati via Guendouzi e Castellanos. Lotito ha promesso tante belle cose agli allenatore, ma non si sono mai verificate".

"Tanti calciatori vogliono lasciare questo ambiente tossico. Chi può arrivare? E poi cosa ha garantito a Gattuso? Il mercato sarà libero? Gattuso prende la metà di Sarri, ecco spiegata questa operazione. Tutto sarà fatto a risparmio, i soldi non ci sono e non sa come prenderli. Deve abbassare il fatturato perché le entrate diminuiscono di volta in volta”.