Lazio, Ciccognani: "Gattuso? Temo che con Lotito..."

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© foto di Federico Serra

Il giornalista Massimo Ciccognani è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la scelta della Lazio di puntare su Gennaro Gattuso per la panchina del club.

"Non è stato congedado un allenatore e già si trova l'accordo con il nuovo. Sarri ha trovato le dovute contromisure. Gattuso è stato un grandissimo calciatore, dal carattere di ferro e credo che abbia fatto benissimo anche in nazionale. L'espulsione di Bastoni ha cambiato la sua storia. Lo stadio sarà deserto il prossimo anno. Se la situazione rimane questa non credo che i tifosi faranno gli abbonamenti perché è arrivato Gattuso. Quindi non capisco cosa sia stato promesso a Gattuso".

"Oggi la Lazio è una squadra problematica: non si sa che mercato si farà e sa bene che non può incidere perché il mercato lo fa il presidente. Gattuso cosa può fare? In maniera maligna mi viene da pensare che è l'unico ad aver detto sì alla Lazio. Mi sembra che ci sia una fuga da Formello. Tra Gattuso e Sarri c'è un abisso a livello di carattere: Sarri parla, Gattusa ringhia. Ho il timore che possa non andare d'accordo con Lotito. Mi auguro che i contenzioni in essere si risolvano, ma ho qualche dubbio e un dubbio è che della Lazio oggi interessi poco. Mi chiedo cosa aspetterà domani a Gattuso. L'essenza di questo sport è quando sali i gradoni e trovi uno stadio pieno. Il problema con Lotito non si risolve più".