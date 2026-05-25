Lazio, nuovo nome per la panchina: spunta l'ex c.t. del Belgio
25.05.2026 14:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Il toto nomi in casa Lazio prosegue spedito. Alla lunga lista del sostituto di Maurizio Sarri, che nelle prossime ore dovrebbe separarsi dai biancocelesti per partire alla volta di Bergamo, si aggiunge anche Domenico Tedesco. Secondo quanto riportato da Valerio Marcangeli su Radio Laziale, infatti, l'ex tecnico di Lipzia e Fenerbahce, ma anche commissario tecnico del Belgio, sarebbe stato sondato dalla Lazio e nelle prossime settimane potrebbe prendere quota.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.