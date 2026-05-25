Lazio, la media punti è lo specchio della stagione: il dato degli ultimi tre anni
25.05.2026 11:00 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - La stagione della Lazio è stata a dir poco travagliata, la rosa biancoceleste ha toccato il cielo con un dito riuscendo ad arrivare in finale di Coppa Italia con l'Inter, ma la squadra nerazzurra si è rivelata troppo superiore. Rimane un pugno di mosche in mano, con la nona posizione finale in campionato come risultato finale. Come riporta Il Messaggero, la Lazio ha fatto fatica a imporsi, ha tutte le attenuanti del caso, ma la media punti di 1,42 fa discutere. L'anno scorso era di 1,78, mentre l'anno precedente ancora era di 1,60. Troppo poco per ambire a obiettivi più importanti.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.