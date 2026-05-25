Lazio, Cataldi deve operarsi per la pubalgia: oggi l'intervento a Barcellona
Cataldi si opera, oggi volerà a Barcellona per risolvere chirurgicamente la pubalgia che l'ha frenato nella parte conclusiva della stagione. Si è fermato sul più "bello", il regista, saltando diverse partite tra cui la finale di Coppa Italia con l'Inter e il derby. L'ultima presenza è stata a Bergamo per la semifinale di ritorno. Una mossa necessaria, quella di Cataldi, per tornare a dosposizione all'inizio della prossima preparazione atletica, che anche quest'estate verrà svolta a Formello. Cercherà di sfruttare il periodo delle vacanze per mettersi alle spalle i problemi muscolari. È stata necessaria un'operazione, sarà la terza per pubalgia dopo Zaccagni (a giugno) e Rovella (a fine 2025 dopo la terapia conservativa non andata a buon fine).