Calciomercato Lazio | Dubbio Provedel: Sarri può portarlo con sé
24.05.2026 09:15 di Simone Locusta
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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Le redini della porta possono cambiare nuovamente. Servirà capire cosa accadrà a Mandas e cosa vorrà fare Provedel. Motta è in rampa di lancio, la società vorrebbe dargli spazio e puntare su di lui.
Per questo motivo, Provedel potrebbe lasciare la Lazio, ma la destinazione non dipenderà direttamente da lui: secondo quanto riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri potrebbe portarlo con sé nella sua nuova avventura, che con ogni probabilità sarà sulla panchina dell'Atalanta, il Napoli si è defilato.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.