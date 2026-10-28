Lazio, Gattuso a Sky: "Tifosi? Parlo con Lotito, ma è una scelta sua"

Dopo la vittoria per 2-6 contro il Sassuolo, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue dichiarazioni.

"In panchina mi diverto poco, devo vedere cosa va bene e cosa no. Sembra che sia stata una partita facile, ma non è così. Siamo stati bravi a mettere in difficoltà il Sassuolo, che quando ribalta l'azione fa paura. Poi è vero che siamo stati avvantaggiati dall'espulsione, ma non dimentichiamoci la partita contro il Monza dove abbiamo rischiato. Questo per noi è uno step importante. I nostri obiettivi non sono cambiati, mancano 15 punti alla salvezza. Ora pensiamo partita per partita. Nemmeno io sono abituato a stare così in alto, come tanti giocatori. Abbiamo solo una strada: rispettare gli avversari, noi stessi e lavorare con serietà per migliorare alcune cose. Poi vedremo dove arriveremo".

"Il nostro segreto è che vanno a mille allora. Tre mesi fa abbiamo proposto qualcosa di nuovo e sono stati bravi tutti. La sconfitta contro il Mantova è stata una bella mazzata, ma la squadra ha continuato a credere i quello che stavamo provando. Tanti giocatori non erano protagonisti, ma ci ha dato una grande mano vedere che sta funzionando quello che proponiamo. Sicuramente dobbiamo continuare su questa strada, deve essere la nostra forza".

"Quando ero un po' più rilassato, sul 2-6, mi sono immaginato l'Olimpico pieno e cosa ci può dare. Ringraziamo tutti i tifosi presenti, gliel'avevo detto ai giocatori che è solo merito loro se ci sono diecimila persone presenti di martedì. È stata una serata incredibile, ci hanno spinto dall'inizio alla fine. Noslin? Guardate con quale veemenza va a fare pressione, con quanta forza. Con un gicoatore così, gli avversari sono sempre in apprensione. Tantissime volte fa doppia scalata per non far uscire l'esterno, per me questo è importantissimo. Sta facendo una mole di lavoro incredibile".

"Lotito? Ci parlo con lui, sono un suo dipendente, le scelte le deve fare lui. È grande abbastanza, è un uomo molto intelligente, ma è una scelta sua. A me piacerebbe che i tifosi vengano a riempire l'Olimpico e a darci una mano, è un mio pensiero. Ma non posso far cambiare idea ai tifosi e al presidente, quella è una cosa loro. Speriamo, è un mio desiderio. A Lotito più di dirgli quello che penso non posso fare".